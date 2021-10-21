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Evine giderken vaşak görüntüledi, 'Belgesel tadında yolculuk' dedi

DHA

Evine giderken vaşak görüntüledi, 'Belgesel tadında yolculuk' dedi


Murat SÖYLEMEZ/ BAYBURT, (DHA)- BAYBURT'ta İrfan Karaaslan, evine giderken yol kenarında rastladığı vaşağı "Kucağımıza alsak da sevsek, resmen kedi. Belgesel tadında yolculuk oldu" diyerek cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan video, büyük ilgi gördü.
Üzengili köyünde yaşayan İrfan Karaaslan, otomobiliyle evine gittiği sırada, yol kenarında hayvan olduğunu gördü. Hayvanın, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve nadir görülen vaşak olduğunu fark eden Karaaslan, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekmeye başladı. Yol kenarında yiyecek arayan vaşağı görüntüleyen Karaaslan'ın, "Ne kadar güzel bir hayvan. Kucağımıza alsak da sevsek, resmen kedi. Belgesel tadında bir yolculuk oldu. Yanına gidelim mi? Buralarda dolanma git" dediği anlar, paylaşıldığı sosyal medyada büyük ilgi gördü. DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2021-10-21 12:16:53

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