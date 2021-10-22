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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesi ortaklığında uluslararası çalıştay düzenlendi

İHA

Bayburt Üniversitesi ortaklığında uluslararası çalıştay düzenlendi

Bayburt Üniversitesi, Ovidius Köstence Üniversitesi (Romanya), Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu katkılarıyla “Strategic Cooperation in Higher Education in the Science of Sports and Physical EducationYükseköğretimde Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinde Stratejik İşbirliği” başlıklı bir uluslararası çalıştay düzenlendi.
Paydaşları arasında Bayburt Üniversitesinin de yer aldığı uluslararası çalıştay 20 Ekim 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Stratejik işbirliklerinin yanı sıra Spor Bilimleri ve Beden Eğitimi alanında deneyimler, zorluklar ve bakış açılarının ele alındığı uluslararası çalıştayda iki yüzden fazla katılımcı yer aldı.
Bayburt Üniversitesinin farklı birimlerinden alanında uzman birçok akademisyen ile öğrencilerin katkı sunduğu çalıştayda; Bayburt Üniversitesi tarafından “Internationalization in Sports at Bayburt UniversityBayburt Üniversitesinde Sporda Uluslararasılaşma” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi.
Çalıştayda ayrıca Bayburt Üniversitesi tarafından Beden Eğitimi ve Spor alanında yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmalar ile hayata geçirilen projeler ve gelecekte yapılması planlanan işbirlikleri hakkında bilgilendirme görüşmeleri de gerçekleştirildi.

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