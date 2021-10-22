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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PTT 181. yaşını kutluyor

İHA

PTT 181. yaşını kutluyor

Posta Nezareti adıyla 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan, Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan PTT, 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.
Kutlamalar kapsamında günün anlam ve önemi konusunda bilgilendirme yapılarak PTT Başmüdür vekili Recep Oruç tarafından PTT'nin 181. müşterisi Başar Yıldırım'a filatelik ürün hediye edildi.
Yıldönümü programı kapsamında daha sonra Bayburt PTT Başmüdür vekili Recep Oruç ile kurum yöneticileri Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti. Vali Epcim, Oruç’a tebriklerini ileterek, kurum çalışanlarına başarılar diledi.
Öte yandan PTT’nin 181. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten imzasıyla yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
“2 asra yaklaşan tarihimiz boyunca, çağın gerekliliğine uyarak verdiğimiz tüm hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanında olduk. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın refahını esas alan bir anlayışla hizmet kalitemizi geliştirmek için çalışıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren, ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ailesi olarak, posta, kargo, lojistik, eticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde hizmet veriyor, 181 yıldır yenilikçi bakış açısıyla teknolojik yatırımlarımızın yanı sıra, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğimizi her geçen gün artırmayı sürdürüyoruz.
İnovasyon, ArGe ve dijitalleşme temelinde büyük bir değişim ve dönüşüm vizyonuna imza atarak, içinde bulunduğumuz teknoloji çağındaki gelişmeleri başarılı bir şekilde ürün ve hizmetlerimize yansıtıyoruz. Dünün tecrübesini günün teknolojisiyle birleştirerek tüm faaliyet alanlarımızda akılcı, kalıcı ve kaliteli hizmet anlayışımızla daima daha iyiyi ve daha ileriyi hedefliyoruz. Dünyadaki dijital değişim ve dönüşümün hızına yetişmek amacıyla, iki asra yaklaşan tecrübemizi yenilikçi bir anlayışla birleştirerek, bir dünya markası olma hedefimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Aynı zamanda sportif faaliyetlere destek veriyor, sosyal ve kültürel hayatın gelişmesine katkı sağlıyoruz.
Ülkemizde ve dünyada posta teşkilatlarının öneminin daha iyi anlaşıldığı pandemi döneminde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederek, tıpkı dün olduğu gibi bugün de müşterilerimizin en büyük destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Salgının yayılmaya başladığı günden itibaren, toplum sağlığının korunması için alınan tedbirlere uyarak, tüm çalışanlarımız ve yaygın hizmet ağımız ile Türkiye’nin dört bir yanına hizmetlerimizi ulaştırma gayesini birleştiren bir yol haritası çiziyoruz.
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı göreviyle ülkemizi uluslararası platformlarda temsil eden, güçlü ve karar alıcı konumunu bir adım öteye taşıyan PTT olarak, beş yıllık görev süremizde adil ve etkili yönetim anlayışımızla uluslararası alanda ülkemizi temsil etmenin ve ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olarak, 2023 hedefleri doğrultusunda her geçen gün gelişiyor ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunan bir yaklaşım ve yeni atılımlar ile geleceğe istikrarlı bir şekilde yürümeyi hedefliyoruz.”

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