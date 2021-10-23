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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Restorasyonu tamamlanan tarihi Veysel Efendi Camii ibadete açıldı

İHA

Restorasyonu tamamlanan tarihi Veysel Efendi Camii ibadete açıldı

Vali Cüneyt Epcim, Veysel Mahallesi’nde restorasyonu bir kısmı tamamlanarak geçici olarak ibadete açılan Veysel Efendi Camisi’nde incelemelerde bulundu.
Vali Epcim burada yaptığı açıklamada, Veysel Efendi Camii’nin kentin en önemli tarihi yapılarından bir olduğunu söyledi.
Bu kapsamda tarihi caminin restore edilerek hizmete sunulmasının son derece kıymetli olduğuna işaret eden Vali Epcim şunları kaydetti, “Veysel Efendi Mahallemizin en önemli tarihi yapısı olan Veysel Efendi Camii restorasyonun da özel desteklerde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ve Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün yanı sıra Bayburt Belediyemizle yaptığımız iş birliği sayesinde camimizi güzel bir görünüme kavuşturduk. Restorasyon sonrası büyük değişim ve dönüşüme uğrayan bu camimiz gelecek nesillerimize sağlıklı bir şekilde aktarılmasına katkı sağlayan Vakıflar Genel Müdürümüz Burhan Ersoy’a, Bölge Müdürümüz Cengiz Keskin’e ve Belediye Başkanımız Hükmü Pekmeci’ye çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezi de, kentin tarihi mirasına gösterilen ilgi dolayısıyla Bayburt Valiliği ile Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.
Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Cengiz Keskin ise, geçen yıl restorasyonuna başlanan tarihi caminin geçici olarak ibadete açılması dolayısıyla mutluğunu dile getirdi. Keskin kısa zaman içerisinde tarihi caminin resmi açılışını da geçekleştirileceğini belirterek katkılarından dolayı yüklenici firmaya teşekkür etti.
Öte yandan, geçici olarak ibadete açılan tarihi camide namaz öncesinde Mevlidi Şerif okunup dua edildi.

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