Bayburt’ta bu yıl hedeflenen şeker pancarı üretimi 72 bin 500 ton

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta bu yıl hedeflenen şeker pancarı üretimi 72 bin 500 ton

İHA

Bayburt’ta bu yıl hedeflenen şeker pancarı üretimi 72 bin 500 ton

Bayburt’ta 2018 yılında 6 bin dekara dikilen şeker pancarı, 2021 yılına 14 bin 500 dekara ulaştı. Bu yıl hedeflenen rakam ise 72 bin 500 ton.
Bayburt’ta dikimleri yapılan şeker pancarı hasadı başladı. Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, ilde şeker pancarı üretimi yapılıp hasadına başlanan tarlalarda çiftçileri ziyaret etti.
Günümüzde modern tarım teknikleri ve makineleri ile yapılan şekerpancarı tarımından memnun olan çiftçiler, 2018 yılında 6 bin dekara dikim yaparken, 2021 yılında 14 bin 500 dekara ulaştığını belirtti.
Çiftçiler önümüzdeki yıllarda şeker pancarı ekiliş alanının artışını devam ettireceklerini dile getirdi.
İl Müdürü Selami Ersen, “Ülkemizde ve dünyada insan yaşamının her döneminde önemli temel besin maddesi olan şekeri ve şeker pancarını daha bol, kaliteli ve ekonomik üretmek ve üretici gelirlerini arttırmak için, anız bozma ve sonbahar sürümünden, ilkbaharda toprak hazırlığı, gübreleme, ekim, bakım, mücadele, sulama ve hasata kadar tüm işlemlerin nasıl ve ne zaman yapılması gerektiğinin üretici tarafından çok iyi bilinmesi gerekiyor. Şekerpancarı ekimi sözleşmeli olarak yapılıyor, üretici üretim aşamasında nakit avans, tohum ve gübre desteği alabiliyor, ekim, bakım ve hasat işlemlerinin tamamı makine ile yapılıyor. Üreticinin ürünü yerinden alınıyor, tartım ve analiz işlemleri sonrası şeker, melas ve küspe olarak tüketiciye ulaşıyor. Şekerpancarı ilimiz için mısıra münavebe bitkisi olması açısından önem taşıyor.
İlkbahar donlarına yaz kurağına rağmen üretim yapan genç çiftçilerimize hasatta eşlik ettim bereket diledim. İlimizde ekim alanı 2018 yılında 6 bin dekar, 2019 yılında 7 bin dekar, 2020 yılında 10 bin dekar ve 2021 yılında 14 bin 500 dekar oldu. Şeker pancarı hasadı mevsimin soğuğunda gecenin karanlığında devam ediyor. Bu yıl 72 bin 500 ton şeker pancarı üretimi hedeflenmekte.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nesli tehlike altında olan Kara Akbabalar Bayburt’ta görüntülendi
YEREL HABERLER Nesli tehlike altında olan Kara Akbabalar Bayburt’ta ...
Soğuk algınlığına karşı limon
YEREL HABERLER Soğuk algınlığına karşı limon
Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 205 oldu
YEREL HABERLER Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 205 ...
Bayburt’un yüksek kesimleri beyaza büründü
YEREL HABERLER Bayburt’un yüksek kesimleri beyaza büründü
Bayburt Üniversitesi kan kaybediyor Bayburt Üniversitesi, URAP sıralamasında 121 devlet üniversitesi arasında 87. sıradan 93’ncü sıraya geriledi
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi kan kaybediyor Bayburt ...
Rektör Türkmen, Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığına yeniden seçildi
YEREL HABERLER Rektör Türkmen, Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.