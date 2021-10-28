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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

İHA

Bayburt Üniversitesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

Cumhuriyetin ilan edilişinin 98. yıl dönümü, Bayburt Üniversitesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Bayburt Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında; Cumhuriyet koşusu, dereceye giren sporcuların ödül töreni ile bir konferans düzenlendi.
Bâbertî Külliyesinde düzenlenen Cumhuriyet koşusu etkinliği, yaklaşık 130 koşucunun katılımı ile gerçekleştirildi. Spor Bilimleri Fakültesi önünden başlayan koşu, külliyenin etrafının tur atılmasının ardından sona erdi. Etkinliğin hemen ardından, dereceye giren sporcuların ödül törenine geçildi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıl dönümü anısına düzenlenen koşunun ödül töreni ise Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirildi. Koşuda dereceye giren sporculara ödülleri, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ve Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül tarafından takdim edildi.
Etkinlikler; konuşmacı olarak, Bayburt Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Serdar Göktaş’ın katıldığı “Cumhuriyetin İlanı ve Bayburt’ta İlk Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları” konulu konferansla devam etti. Konferansta; Anadolu’da başlayan işgaller, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Milli Mücadele, kongreler, Türkiye’yi Cumhuriyetin ilanına götüren sebepler, Cumhuriyetin ilanı ve Bayburt’ta ilk Cumhuriyet Bayramı kutlamaları konularında Dr. Öğr. Üyesi Göktaş tarafından katılımcılara bilgi paylaşımında bulunuldu.
Bayburt Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ve Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Genel Sekreter Nazmi Karabulut, birim amirleri, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

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