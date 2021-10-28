Bayburt'ta 29 Ekim kutlamaları başladı

Bayburt'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının yıldönümü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Bayburt’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Saray Bahçesinde düzenlenen törenle Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Törene katılanların Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve şehitler için Saygı duruşunda bulunması ile İstiklal Marşını seslendirmelerinin ardından tören sona erdi.

Törene Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar 29 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek.

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