Bayburt’ta gıda denetim seferberliği

Bayburt’ta gıda üretim, satış ve toplu tüketim ürünleri satan işletmeler gerçekleştirilen 'Gıda Denetim Serbestliği' kapsamında denetlendi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin çağrısıyla başlayan denetim seferberliği kapsamında Bayburt’ta çalışmalar titizlikle yapıldı. Seferberlikte 4 gün boyunca, 81 il müdürlüğünde görevli 7 bin 300 kontrol görevlisi Türkiye genelinde gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim işletmelerini yoğun bir şekilde denetledi. Bu kapsamda Bayburt ve ilçelerinde de denetimler hız kesmeden devam etti. Gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığını arttırmak amacıyla, hafta başından bu yana devam eden seferberlikte, gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim işletmeleri yoğun bir şekilde denetlenerek son buldu.

Vatandaşların gıda üretimi veya satışı gerçekleştirilen işletmelerde karşılaştıkları olumsuz bir durumda ücretsiz olarak hizmet veren Alo 174 Gıda Hattına ihbarların yapılabileceği söylendi.

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