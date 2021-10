An Zentrum Bayburt Özel İdarespor, Silahtaroğlu Vanspor’u 5-0 mağlup etti

TFF 2. Lig ekiplerinden AN Zentrum Bayburt Özel İdarespor, ligin 10'uncu haftasında Gençosman Stadyumu'nda Silahtaroğlu Van Spor FK'yı konuk etti. Maçta An Zentrum Bayburt Özel İdarespor, Silahtaroğlu Vanspor’u 50 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi takım maçın 3'üncü dakikasında Van Spor kalesini yokladı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bayburtsporlu oyuncu topu dışarı gönderdi. Gol şansını iyi değerlendiremeyen Bayburtspor, 4'üncü dakikada İlker Sayan'ın kafa topuyla Van Spor filelerini havalandırdı. 10 skorla Bayburtspor, Van Spor karşısında üstün hale geldi. 39'uncu dakikada Bayburtspor kalesinde kritik an yaşadı. Van Sporlu oyuncu ayağının içiyle topu kaleye gönderdi, kaleye çarpıp yandan çıkan topu, Van Sporlu oyuncu kontrol ederek yeniden kaleye gönderdi, Bayburtsporlu kaleci Zülküf Özer topu kalenin köşesinden yumruklayarak çıkardı, skor değişmedi. 2 dakika uzatma verilen ilk yarı Bayburtspor'un 10 üstünlüğüyle sonra erdi.

İkinci yarıya gollerle başlayan sarısiyahlı ekibin 2'nci golünü 48'nci dakikada 12 numaralı oyuncu İbrahim Alan kafa topuyla attı. 3 dakika arayla gelen 3. golü 8 numaralı oyuncu Onur Kolay atarak, Bayburtspor, 30'lık farkla üstünlüğünü korumaya devam eden taraf oldu. Baskılı bir şekilde mücadele eden ev sahibi ekip gelen 4'üncü gol şansını 51'inci dakikada İlker Sayan'la değerlendiremeyerek, top kale üstünden dışarı çıktı, skor değişmedi. 63'üncü dakikada takımının 2'nci, maçın ise 4'üncü golünü atan İlker Sayan rakip oyunculardan sıyrılarak, ayak içiyle topu kalenin köşesine yolladı. 40'lık skorla, Bayburtspor evinde farkı dörde çıkararak, avantajlı hale geldi. 73'üncü dakikada 5'inci gole yaklaşan Bayburtsporlu oyuncu Uğur Mustafa Türk, topu kale üzerinden dışarı göndererek, gol pozisyonunu iyi değerlendiremedi. Gollerin peş peşe geldiği maçta 5'inci golü 88'inci dakikada 42 numaralı oyuncu Ömer Esenkaya kafa topuyla topu kaleyle buluşturan isim oldu. Farkın beşe çıktığı karşılamaya 3 dakika verildi. Uzatmalarda skor değişmeyerek An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 50'lık üstünlükle sahasında kazanan taraf oldu.

AN Zentrum Bayburtspor ligin 11. haftasında deplasmanda Somaspor ile karşılaşacak.

