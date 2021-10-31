An Zentrum Bayburt Özel İdarespor, Silahtaroğlu Vanspor’u 5-0 mağlup etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

An Zentrum Bayburt Özel İdarespor, Silahtaroğlu Vanspor’u 5-0 mağlup etti

İHA

An Zentrum Bayburt Özel İdarespor, Silahtaroğlu Vanspor’u 5-0 mağlup etti

TFF 2. Lig ekiplerinden AN Zentrum Bayburt Özel İdarespor, ligin 10'uncu haftasında Gençosman Stadyumu'nda Silahtaroğlu Van Spor FK'yı konuk etti. Maçta An Zentrum Bayburt Özel İdarespor, Silahtaroğlu Vanspor’u 50 mağlup etti.
Maça hızlı başlayan ev sahibi takım maçın 3'üncü dakikasında Van Spor kalesini yokladı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bayburtsporlu oyuncu topu dışarı gönderdi. Gol şansını iyi değerlendiremeyen Bayburtspor, 4'üncü dakikada İlker Sayan'ın kafa topuyla Van Spor filelerini havalandırdı. 10 skorla Bayburtspor, Van Spor karşısında üstün hale geldi. 39'uncu dakikada Bayburtspor kalesinde kritik an yaşadı. Van Sporlu oyuncu ayağının içiyle topu kaleye gönderdi, kaleye çarpıp yandan çıkan topu, Van Sporlu oyuncu kontrol ederek yeniden kaleye gönderdi, Bayburtsporlu kaleci Zülküf Özer topu kalenin köşesinden yumruklayarak çıkardı, skor değişmedi. 2 dakika uzatma verilen ilk yarı Bayburtspor'un 10 üstünlüğüyle sonra erdi.
İkinci yarıya gollerle başlayan sarısiyahlı ekibin 2'nci golünü 48'nci dakikada 12 numaralı oyuncu İbrahim Alan kafa topuyla attı. 3 dakika arayla gelen 3. golü 8 numaralı oyuncu Onur Kolay atarak, Bayburtspor, 30'lık farkla üstünlüğünü korumaya devam eden taraf oldu. Baskılı bir şekilde mücadele eden ev sahibi ekip gelen 4'üncü gol şansını 51'inci dakikada İlker Sayan'la değerlendiremeyerek, top kale üstünden dışarı çıktı, skor değişmedi. 63'üncü dakikada takımının 2'nci, maçın ise 4'üncü golünü atan İlker Sayan rakip oyunculardan sıyrılarak, ayak içiyle topu kalenin köşesine yolladı. 40'lık skorla, Bayburtspor evinde farkı dörde çıkararak, avantajlı hale geldi. 73'üncü dakikada 5'inci gole yaklaşan Bayburtsporlu oyuncu Uğur Mustafa Türk, topu kale üzerinden dışarı göndererek, gol pozisyonunu iyi değerlendiremedi. Gollerin peş peşe geldiği maçta 5'inci golü 88'inci dakikada 42 numaralı oyuncu Ömer Esenkaya kafa topuyla topu kaleyle buluşturan isim oldu. Farkın beşe çıktığı karşılamaya 3 dakika verildi. Uzatmalarda skor değişmeyerek An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 50'lık üstünlükle sahasında kazanan taraf oldu.
AN Zentrum Bayburtspor ligin 11. haftasında deplasmanda Somaspor ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt Üniversitesi Bocce takımından önemli başarı
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi Bocce takımından önemli başarı
Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı sürecek
YEREL HABERLER Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı sürecek
Bayburt’un yüksek kesimleri kardan beyaza büründü
YEREL HABERLER Bayburt’un yüksek kesimleri kardan beyaza büründü
Bayburt’ta gıda denetim seferberliği
YEREL HABERLER Bayburt’ta gıda denetim seferberliği
Bayburt’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Bayburt’ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı zemini beyaza bürüdü Doğu Anadolu'da 4 ilin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
YEREL HABERLER Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı zemini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.