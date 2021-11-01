Bayburt Üniversitesine 16 öğretim elemanı, 5 öğretim üyesi alınacak

Bayburt Üniversitesinde çeşitli fakülte ve meslek yüksekokulunda görevlendirilecek 16 öğretim elemanı ve 5 öğretim üyesi alınacak.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı ve öğretim üyesi alımı için ilana çıktı. 1 Kasım 2021 tarihli ilanda son başvuru tarihi 15 Kasım 2021 Pazartesi günü olarak belirtildi.

Öğretim elemanı alım ilanında; Uzaktan Eğitim ve Uygulama ve Araştırma Merkezine 1, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezine 1, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna 2, Demirözü Meslek Yüksekokuluna 1, İlahiyat Fakültesine 3, Spor Bilimleri Fakültesine 4, Uygulamalı Bilimler Fakültesine 1 ve Sağlık Bilimleri Fakültesine 3 öğretim elemanı alınacağı kaydedildi.

Öğretim üyesi alım ilanında da; İlahiyat Fakültesine 1, Bayburt Eğitim Fakültesine 1, Sağlık Bilimleri Fakültesine 2 ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna 1 öğretim üyesi alınacağı belirtildi.

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