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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çoruh Nehri adına kavuştu

İHA

Çoruh Nehri adına kavuştu

Bayburt Belediyesi, kentte yıllardır eleştiri konusu olan ve dünyaca ünlü internet arama motorlarının harita uygulamalarında Çoruh Nehri’nin Bayburt sınırları içerisinde kalan kısmının Yıldırım Çayı ismiyle gösterilmesi konusunda yaptığı girişimlerle yanlışlığı düzelttirdi.
Uzun yıllardır sanal ortamdaki haritalarda yapılan yanlış bilgilendirme dolayısıyla Yıldırım Çayı olarak yer alan Çoruh Nehri’nin Bayburt sınırları içinde kalan kısmı, belediye tarafından ilgili resmi kuruluşlarla yapılan resmi yazışmalar sonucu elde edilen dokümanlarla birlikte yanlışlığın düzeltilmesi adına ilgili firmalara yapılan başvurular neticesinde Yıldırım Çayı ibaresinin Çoruh Nehri olarak düzeltilmesi sağlandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Çoruh Nehri’nin Bayburt’un ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekerek, “Çoruh Nehri, Mescit dağlarından doğup Masat Köyümüzde yer alan Masat Çayı ve Kop Suyu’nun Maden Köyümüzde birleşmesiyle oluşarak, şehrimizi boydan boya kat eder. Tüm tarihi kaynaklar ve resmi kayıtlarda da geçen Çoruh Nehri yapılan yanlış bilgilendirme üzerine dünyaca ünlü internet arama motorlarının harita uygulamalarında Yıldırım Çayı olarak geçmekte idi. Bu konu vatandaşlarımızı olduğu gibi bizleri de rahatsız etmekteydi. Biz de Bayburt Belediyesi olarak ilk başta konuyla İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri gibi ilgili kurumlarla yazışmaları yaparak şehrimiz sınırları içinden geçen nehrin isminin 1:25.000 ölçekli haritaların 1953 yılı ilk baskılarında ve 2006 yılı son baskılarında Çoruh Nehri olarak geçtiğini tespit ettik. Gerekli belgeleri elde ettikten sonra söz konusu firmalara başvurularımızı yapıp Yıldırım Çayı olan ismin Çoruh Nehri olarak düzletilmesini sağlayarak bir yanlışı ortadan kaldırdık” ifadelerini kullandı.

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