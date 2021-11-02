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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat

İHA

Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte odun, kömür gibi ısınma aracı olarak kullanılan maddelerin yanması ile ortaya çıkan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uzmanlar uyarıyor.
Karbonmonoksit zehirlenmeleri hakkında bilgilendiren uzamanlar, karbonmonoksit gazının tatsız, renksiz, kokusuz olması ve tahriş etme özelliği olmadığından fark edilemediğine dikkat çekerek, karbonmonoksit zehirlenmesinde ilk belirtilerin baş ağrısı, yorgunluk hissi, mide bulantısı gibi semptomlar olduğunu belirtti. Alınan bilgiye göre semptomların ağırlığı karbonmonoksit düzeyi ve maruz kalınan süre ile ilişkilendirilirken ciddi zehirlenmelerde baş dönmesi, kusma, bilinç kaybı ve ölüm görülüyor. Eğer karbonmonoksit zehirlenmesi geçirildiği düşünülüyorsa; hemen camlar açılmalı ve ortam havalandırılmalı, zehirlenen kişiler hızla ortamdan uzaklaştırılarak açık havaya çıkarılmalı ve 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı.
Başta bilgisizlik ve dikkatsizlik olmak üzere, bazı tedbirlerin alınmamasından kaynaklı ihmaller sonucunda soba zehirlenmesi olaylarının meydana geldiğini söyleyen uzmanlar kış öncesinde vatandaşlara şu uyarılarda bulundu;
1Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalı,
2 Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişi zayıflayacağı için soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmeli,
3 Sobanın çabuk yanması için benzin vb. yanıcı sıvı maddelere başvurulmamalı,
4 Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, yakıt yavaş yavaş ilave edilmeli, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı,
5 İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbon monoksit zehirlenmesi riski artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalı,
6 Özellikle alçak basınçlı lodoslu havalarda ölüm olaylarında artış görüldüğü için eğer bacalar standartlara uygun değilse alçak basınçlı havalarda soba yakılmamalı, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmeli,
7 Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı,
8 2 saat arayla sobanın bulunduğu odanın camları açılmalı ve havalandırılmalıdır,
9 Sobaya yakın yerlerde uyunmamalı, mümkünse belli zaman aralıklarıyla kalkılıp soba kontrol edilmelidir,
10 Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmeli,
11 Dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların en üst noktasının çatının en üst noktasından 1 metre daha yüksekte olması sağlanmalı ve baca şapkası mutlaka takılmalıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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