Akciğer kanserine yüzde 90 tütün kullanımı neden oluyor

Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda tütün kullanımının yüzde 90 akciğer kanserine neden olduğu açıklandı.

Maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren akciğer kanserinin gerek dünyada gerekse ülkemizde kanser kaynaklı ölümlerin en yaygını olduğu biliniyor. Dünya genelinde erkekler arasında en sık, kadınlarda ise 3. sırada yer alan akciğer kanseri vakalarının yüzde 90’ında ana etkenin tütün ve tütün ürünleri kullanımı olduğunu vurgulayan Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı paylaşımda, tütün tüketimindeki azalmayla akciğer kanserinin görülme sıklığının azaldığına dikkat çekti. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımla toplumsal ve bireysel farkındalık ile akciğer kanseri sıklığının azaltılabileceği mesajı verildi.

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