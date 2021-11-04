Bayburt Üniversitesi tarafından ‘Son Gelişmeler Işığında Türk Dış Politikası’ adlı bir konferans düzenlendi.

Bâbertî Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen ‘Son Gelişmeler Işığında Türk Dış Politikası’ konulu konferansa konuşmacı olarak, Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyelerinden, siyaset bilimcisi Prof. Dr. Mehmet Şahin katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in selamlama konuşması ile devam etti. Konferansın hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Türkmen; “Türkiye’nin önde gelen siyaset bilimcilerinden Prof. Dr. Mehmet Şahin hocamızı üniversitemizde misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Davetimizi kırmayarak bugün aramızda bulunan hocamıza, programımıza katılım sağlayan misafirlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Uluslararası siyasi gelişmeler, iç ve dış diplomasinin önemi gibi konuların konuşulduğu konferansta, Türkiye’nin dış politikasına bağlı olarak yaşanan gelişimler tüm yönleriyle ele alındı.

Türk dış politikası, kamu diplomasisi gibi konularda bilgi veren Prof. Dr. Şahin, tüm karşı çıkışlara ve her türlü engelleme davranışlarına rağmen Suriye, Irak, Libya, Karabağ, Doğu Akdeniz örneklerinde olduğu gibi cesaretle hareket edilmesinin, Türkiye’nin gücünü ortaya koyduğunu ifade etti. Jeopolitik konumunun yanı sıra gösterdiği gelişimle de önemli bir pozisyonda yer alan Türkiye’nin aynı zamanda bölgenin parlayan yıldızı olduğunu dile getirdi.

Terörle mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen özellikle sınır ötesi operasyonların diplomatik başarıları da beraberinde getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Şahin, bölgede Türkiye olmadan çözüm olmayacağına dikkat çekti. Türkiye olmadan bölgede gerçekleştirilecek siyasetin çöl siyasetinden başka bir şey olmayacağının altını çizi. Bu açıdan terör guruplarının arttığı bu bölgede, Türkiye’nin her alanda varlık göstermesi için de güçlü olması gerektiğini söyledi.

Katılımcılar tarafından sorulan soruları da yanıtlayan Prof. Dr. Şahin, Bayburt Üniversitesinde bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’e, üniversite yönetimine ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Konferansın sonunda, Rektör Prof. Dr. Türkmen tarafından, Prof. Dr. Şahin’e teşekkür plaketi takdimi yapıldı.

Bayburt Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen konferansa; Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, dekanlar, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

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