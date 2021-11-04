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Bayburt’ta bir miktar esrar ele geçirilerek 2 kişi gözaltına alındı

İHA

Bayburt’ta bir miktar esrar ele geçirilerek 2 kişi gözaltına alındı

Bayburt’ta narkotik suçlarla mücadele kapsamında durdurulan bir araç içerisinde 170,8 gram kubar esrar ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını bertaraf etmeye yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Bayburt il girişinde durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde 170,8 gram kubar esrar ele geçirilirken olayla ilgili T.T. ve H.M.V. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Emniyetten yapılan açıklamada, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, kullanan, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

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