Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinden karma resim sergisi

Bayburt Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından ‘Sanatın İzinde’ başlıklı karma resim sergisi düzenleniyor.

Açılışını, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in yaptığı sergiye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, dekanlar, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

COVID19 salgını tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen sergide Resim Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan; kahramanlar ve Bayburt temalı desen ve atölye çalışmalarının yanı sıra atık malzemelerden oluşturulan çalışmalar yer alıyor.

Programda kısa bir konuşma yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen; “Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Güzel eserlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunan akademisyen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin kısa sürede kat ettikleri mesafeyi sergiyi gezerken gözlemleme imkanımız oldu. Hem atölye çalışmalarını hem de atık malzemelerden yapılan çeşitli eserlerin uygulamasını gördük. Öğrencilerimizin kendilerini ne derecede geliştirdiklerini hep beraber müşahade ettik. Bundan da çok büyük memnuniyet duyduk. İnşallah Bayburt Üniversitesi olarak geleceğin sanatçılarını hem şehrimize hem ülkemize kazandıracağız. Bu noktada öğretim elemanlarımızın fedakarca çalışmalarına da şahitlik ediyoruz. Bu tür sanatsal faaliyetlerin üniversitemizle birlikte şehrimize de katkı sunacağını düşünüyorum. Bu tür çalışmaların üniversite olarak şehrimize katkı noktasında önayak olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Sergi açılışının ardından Rektör Türkmen tarafından katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi.

Yaklaşık elli çalışmanın sanatseverlerle buluşturulduğu sergi, 0408 Kasım 2021 tarihleri arasında Sanat ve Tasarım Fakültesi Sergi Salonunda ziyaret edilebilecek.

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