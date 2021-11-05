Bayburt’ta 2021 yılı arılı kovan desteklemesi kovan tespitleri başladı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 2021 yılı arılı kovan desteklemesi kovan tespitleri başladı.

Her yıl yapılmakta olan arıcılık desteklemeleri bu yılda yapılmaya başlamış bulunmakta. 2021 yılı arılı kovan destekleme tespitlerinin İl/İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından yapıldığı belirtilerek konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

“Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2008 yılından itibaren arılı kovan destekleme çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda 2021 yılı arıcılık desteklemelerinin yürütülmesinde esas teşkil eden Cumhurbaşkanı kararı ve uygulama esaslarının belirleneceği tebliği çalışmaları sürdürülmektedir. Bu nedenle, Arıcılık Kayıt Sistemi kayıtlı arıcıların, 2021 yılı arılı kovan destekleme uygulama esaslarının belirleneceği tebliği yayınlanıncaya kadar desteklemeye yönelik iş ve işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla süreç şu şekilde ilerleyecektir;

Destekleme tebliği yayınlanmadan arıcılardan herhangi bir destekleme başvurusu alınmaması,

İlinizde bulunan (sabit ve gezginci) arıcıların desteklemeye esas olacak kovan bilgilerinin güncellemesi amacıyla AKS’deki kayıtları esas alınarak il/ilçe müdürlükleri tarafından 31.12.2021 tarihine kadar en az 2 personel tarafından arılıkta tespitlerinin yapılarak tutanak düzenlenmesi,

İlinize kayıtlı arıcıların kovan tespitlerinin AKS’de destekleme ile ilgili bölüme girilmesi,

Geziginci arıcılar için hazırlanan tespit tutanaklarının arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne AKS’de destekleme ile ilgili bölüme girilmesi,

Yayınlanacak destekleme tebliği çerçevesinde destekleme için başvuruda bulunacak arıcıların AKS’de ilgili bölüme 2021 yılı için girilen destekleme tespit verileri, veri giriş görevlileri tarafından tebliğin yayınlanmasının ardından desteklemeye esas olacak şekilde ayrıca onaylanacaktır.

Arı nakil ve konaklama işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan gezginci arıcıların tespit işlemlerinin yapılmaması,

2021 yılı arılı kovan destekleri

Yukarıda belirtilen hususların, il müdürlüklerince destekleme işlemlerini yapan il/ilçe müdürlüğü personellerinin bilgilendirilmesi, destekleme müracaatlarının ve ödemeye esas icmallerin yayımlanacak olan Cumhurbaşkanı kararı ve uygulama esasları doğrultusunda düzenlemesi kaydıyla çalışmalarının yürütülmesi istenilmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda 2021 yılı arılı kovan desteklemelerini sürecini takip edebilir ve başvurularınızı yapabilirsiniz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.