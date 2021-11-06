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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soğukların başlamasıyla vatandaşlar bitki çayına yöneldi

İHA

Soğukların başlamasıyla vatandaşlar bitki çayına yöneldi

Bayburt'ta hava sıcaklıklarının 8 derece birden düşmesiyle birlikte vatandaşların bitki çaylarına olan ilgisi arttı. Havaların soğuduğunu ve kış mevsiminin kapıda olduğunu hatırlatan Aktar Yaşar Turğul, "Bayburt kış memleketi, soğuğumuz çok olur. 6 ayımız kış, 6 ayımız yaz olarak geçer. Tam anlamıyla kış gelmese de bizim bu aylarda bitki çaylarında satışımız fazla olur, soğuk algınlığına karşı önceden tedbir almak gerekir" dedi. Ihlamur, nanelimon, zencefil, kış çayı gibi bitki çaylarında satışların bir hayli arttığını belirten Tuğrul, en çok satılan çayın ise ıhlamur olduğunu kaydetti. Kış aylarında vatandaşların soğuk algınlığına karşı kök, tarçın, zencefil, zerdeçal, ıhlamur gibi bitki çaylarının kullanılması tavsiyesinde bulunan Turğul, hastalığı ilerletmeden soğuk algınlığı başta olmak üzere grip, nezle gibi hastalıkların da önüne geçmenin bitki çayıyla mümkün olabileceğini dile getirdi. Vatandaşların doğal, organik ve hormonsuz gıdalar tüketmesi çağrısında bulunan Turğul, paketli ve ne olduğu belirsiz gıdalardan insanların uzak durması gerektiğini belirtti. Kış aylarında bağışıklığı destekleyici C vitamini bol olan gıdalardan destek alarak kış ayını sağlıklı bir şekilde geçirmenin kolay olacağını ifade eden Turğul, "kışın biraz daha az yağlı yiyecekler tüketip, bitki çaylarını fazla tüketirsek bağışıklığımız düşmez. Özellikle limon, portakal, mandalina gibi yüksek oranda C vitamini bulunduran meyveler bu süreçte en büyük destekçimiz olacaktır" şeklinde konuştu.

"İnsanımız olabildiğince bitkilerden faydalansın"
Öğütülmüş ürünlerin sağlık açısından bazen tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinin altını çizen Turğul, öğütülmüş karabibere kum, pul bibere ise tuğla tozunu karıştırarak piyasa sürüp insan sağlığıyla oynayan kişilerin olabildiğine dikkat çekti. Paketli ve ambalajlı gıdalarda hilelere sıkça rastlanıldığını kaydeden Turğul, "insanımız bitkiyle, çayla sıhhat bulabilir. Bu demek değil ki modern tıbbı önemsemiyoruz. Modern tıp olmazsa alternatif tıbbın hiçbir önemi yok fakat hastalığı ilerletmeden çaylarla hastalığı hafifletebiliriz, bu mümkün. İnsanlar bitkilere önem versin, bitkide hile olmaz göz görüyor her şeyi, paketli gıdalarda işin rengi değişiyor, karabiberi, pul biberi insanlar alıp evde öğütebilir, tüketebilir. Çaylarda aynı şekilde tüketilirse, kış ayını sorunsuz atlatabiliriz, bitkinin kendisi her zaman faydalıdır, şifadır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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