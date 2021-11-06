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Yeşilay Bayburt Şubesinin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi

İHA

Yeşilay Bayburt Şubesinin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle katıldığı Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) Ortak Açılış töreniyle Yeşilay Bayburt Şubesinin açılışı gerçekleştirildi.
Açılış törenine katılan Vali Cüneyt Epcim, Yeşilay Bayburt Şubesi’nin eski devlet hastanesi yerleşkesi içerisinde yer alan merkezinde incelemelerde bulundu. Vali Epcim, Yeşilay Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan’dan kuruluş çalışmalarına ilişkin bilgi alarak çalışanlarla görüştü.
Burada yaptığı konuşmada Yeşilay’ın ülke genelinde teşkilatlandığını ifade eden Vali Epcim, bundan sonraki süreçte bağımlılıkla mücadele çalışmalarına sağlık kurumlarının desteğiyle ve daha profesyonel şekilde devam edileceğini söyledi. Buna yönelik gayretlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli bir vizyonu olduğunu aktaran Vali Epcim, “Bu çalışmalarla özellikle bağımlılıkla mücadelede uzmanlarla takip çalışmalarının yapılması, hastanelere gönderilecek klinik vakaların da tespit edilerek toplumsal duyarlılığın artırılması amaçlanıyor. Personel olarak şu an için altı personelle başlandı. Biz bu ekibe başarılar diliyoruz.” diye konuştu.
Vali Epcim, bu gibi konularda gönüllülüğün önemine işaret ederek, “Sizler vakalara ulaşırsanız, insana ulaşırsanız gayet iyi olur. Fakat insanların size gelmesini beklerseniz çok da başarılı bir sonuç elde etmiş olmazsınız. Sadece Yeşilay’ın adı olur. İstiyoruz ki burada Yeşilay’ın çalışmalarıyla örnek bir kurum olduğunu gösterelim.” dedi.
Vali Epcim, merkezde görev alacaklara çalışmalarında başarılar diledi.
Yeşilay Bayburt Şubesi Başkanı Arif Akcan ise Yeşilay çalışmalarına verdiği destekler dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim’e teşekkürlerini iletti. Yeşilay Bayburt Şubesi’nin mükemmel bir merkeze kavuştuğunu dile getiren Akcan, “Türkiye’de sayılı merkezler arasındayız. Muhteşem bir yerimiz var. Çok güzel bir ekibimiz var. İnşallah bundan sonra sizlerin de destekleriyle güzel şeyler başarmanın gayretini göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle katıldığı Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) Ortak Açılış Töreni ile merkezin açılışı gerçekleştirildi.
Alkol, madde, tütün, internet ve kumar bağımlılığı başta olmak üzere vatandaşlara birçok konuda ücretsiz destek veren Yeşilay, başlangıçta halkla ilişkiler, sosyal hizmet, psikolog ve klinik psikologdan oluşan beş kişilik uzman ekiple hizmet verecek. Kurum, psikolojik ve sosyal desteğin yanı sıra aile görüşmesi, grup terapisi, aile grup terapisi ile beceri ve mesleki kazanımı hedefleyen atölyeleriyle de bağımlılıkla mücadelede önemli görevler üstlenecek. Yeşilay’a ülke genelinde 115 numaralı hattan ulaşılabilecek.

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