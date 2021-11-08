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Bayburt Üniversitesinde yatay geçiş, intibak ve muafiyet işlemleri bilgilendirme toplantıları yapıldı

İHA

Bayburt Üniversitesinde yatay geçiş, intibak ve muafiyet işlemleri bilgilendirme toplantıları yapıldı

Bayburt Üniversitesinde yatay geçiş, intibak ve muafiyet işlemleri ile ilgili yapılan bilgilendirme toplantıları tamamlandı.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından akademik birimlerde görevli fakülte/myo sekreterlerine, bölüm komisyonlarında görevli akademik personellere ve öğrenci işlerinden sorumlu idari personellere; yatay geçiş, intibak ve muafiyet işlemleri konulu bilgilendirmeler yapıldı. Öğrenci İşleri Daire Başkanlında görevli alanında uzman personellerin bilgilendirme sunumu yaptığı toplantılar, Genel Sekreter Yardımcısı Cuma Aytemur yürütücülüğünde organize edildi.
Tüm akademik birimlerde gerçekleştirilen toplantılar 0205 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Dede Korkut, Bâbertî, Aydıntepe ve Demirözü Külliyelerimizde gerçekleşen toplantılarda; yürütülecek işlem adımları, yürütme aşamaları ve bu aşamalarda karşılanan sorunlar ve çözüm yolları hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.
Toplantıların sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personelleri tarafından, katılımcıların soruları da cevaplandırıldı.

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