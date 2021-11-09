Bayburtlu demirci ustası ekmeğini çeyrek asırdır demir döverek kazanıyor

Bayburt'ta demircilik yaparak geçimini sağlayan 62 yaşındaki demirci ustası Necmi Köse, babasından öğrendiği mesleğini 55 yıldır sürdürüyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte işlerin gitgide düştüğünü söyleyen Köse, gelişen teknolojiye ayak uydurmak için çaba sarf ettiğini ifade etti. Ateş başında demire çekiciyle vurduğunu ekmek parasını ise bu şekilde kazandığını dile getiren Köse, "Herkesin yapacağı bir iş değil, her bünye ateş başında çekiç sallayıp ekmeğinin peşinde koşamaz. Bizim işimiz gerçekten ağır bir iş, kolay değil" dedi.

İlkokula gittiği dönemlerde okul çıkışı babasına yardım etmek için dükkana gittiğini ve o yaşlarda demir dövdüğünü belirten Köse, meslek hayatına babasına yardım amaçlı gittiği dönemlerde adım attığını kaydetti.

“Ameliyat olmasına rağmen çalışmaya devam ediyor”

'İşleyen demir pas tutmaz' diyerek var gücüyle örs üzerinde demir döven Köse, ameliyat olduktan kısa bir süre sonra işine geri döndüğünü ifade etti. Hayatı boyunca sağlıklı beslendiğini ve uzun yıllar çalışmasını sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu dile getiren Köse, "Bal, yağ, yumurta, yoğurt gibi sağlıklı gıdalar tükettim hep. Bileğimin gücünü tükettiğim yiyeceklere borçluyum, ağır bir ameliyat geçirdim ama yine de işimin başındayım. Eskiler boşa dememiş, 'işleyen demir pas tutmaz' diye çalıştığımızdan dolayı hiç pas tutmadık" ifadelerini kullandı.

"Çırak bulamıyorum ki çalıştırayım "

Küçük yaşlarda çocuklarını iş öğrensin diye usta yanına veren ailelerin olduğunu belirten Köse, "Ekiden herkes heves ederdi işimize, o zamanlar bu meslek kıymetliydi çocuklar usta yanına gönderilirdi iş öğrenilsin diye, yeter ki sanat öğret ustam derlerdi, şimdi onlar kalmadı. Ben artık çırak bulamıyorum, adam bulamıyorum ki çalıştırayım, her şey değişti" dedi.

"Sabahın erken saatlerinde dükkan açardık"

Eskiden erken saatlerde gelerek ocağı yaktığını ve işe başlanıldığını vurgulayan Köse, şimdi geç saatte dükkana gelmesine rağmen müşterinin az olduğunu söyledi. 80'li yıllarda müşterilerin kapıda kuyruk oluşturduğunu, işlerin yoğun olduğunu ifade eden Köse, "1975'li yıllarda dükkanı sabah erkenden açardık, bazen bakardık müşteri bizden önce gelmiş kapıda bekliyor. Şimdi saat 09.00 gibi dükkanı açıyorum o saatlerde gelen pek nadir oluyor, eskiden sabah saatlerinde açardık dükkanı, gece yarılarına kadar çalışırdık bunlar artık kalmadı" diye konuştu.

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