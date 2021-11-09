Bayburt aşılamada 'sarı' kategorisine geçti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bayburt'un ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak 'sarı' kategorisine geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayburt'un ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak 'sarı' kategorisine geçtiğini duyurdu.

Bakan Koca, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayburt ikinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıkarak 'sarı' kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde yüzde 75 hedefine ulaşmalıyız. Geç kalanlar, kolları sıvayalım" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.