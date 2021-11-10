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Vali Epcim: “Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde minnet ve şükranla yâd ediyorum”

İHA

Vali Epcim: “Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde minnet ve şükranla yâd ediyorum”

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Cumhuriyetimizin kurucusu ve büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde minnet ve şükranla yâd ediyorum” dedi.
Vali Epcim, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır sözüyle, Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşatılması konusunda milletimize olan güven ve inancını ifade eden, ileri görüşlülüğü, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani değerlere verdiği önem ve düşüncelerindeki evrensel boyut ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk; hiç şüphesiz insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden biridir.
Atatürk, sadece Türk tarihini şekillendirmekle kalmayıp başardığı işlerle de dünya tarihinde derin izler bırakmış bu sayede milletimizin ve bütün dünyanın takdirine mazhar olmuş üstün yetenekli bir komutan, saygın bir devlet adamıdır. Elde ettiği bu başarılarında, vatanı ve milletine karşı duyduğu engin sevgi, bağlılık ve bundan aldığı kuvvet çok önemli bir yer tutmaktadır.
Onun işaret ettiği hedeflere ulaşma gayesiyle yorulmadan yoluna devam eden Aziz Milletimiz, bugün dünya milletleri tarafından gıpta ile bakılan bir güç konumundadır. Milletimiz; bu sorumluluğun bilincinde, Ata’sından devraldığı mirasın idrakinde olarak daha güçlü ve müreffeh yarınlara ilerlemektedir.
İstiklal ve istikbal odaklı bu anlayışın, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak gibi ilke ve hedeflerini idrak etmek, uygulamak ve daha da geliştirerek geleceğe taşımak, Atatürk'ü anmanın ve anlamanın en güzel yoludur.
Bu düşüncelerle; tek gayesi olan milletinin yücelmesi için eşsiz mücadelelere önderlik eden büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının yıl dönümünde bir kez daha saygıyla anıyor, minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum.”

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