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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesinden ‘Bilinmeyen Yönleri İle Atatürk’ konferansı

İHA

Bayburt Üniversitesinden ‘Bilinmeyen Yönleri İle Atatürk’ konferansı

Bayburt Üniversitesi tarafından, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü münasebetiyle “Bilinmeyen Yönleri İle Atatürk” adlı bir konferans düzenledi.
Bâbertî Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi dekanı Prof. Dr. Rafet Metin katıldı.
Atatürk’ün bilinmeyen yönlerinin tüm ayrıntıları ile ele alındığı konferansta, Atatürk’ün hayatından kesitler sunarak bilgi veren Prof. Dr. Metin; “Şanlı bir geçmişe dayanan milletlerin, tarihleri boyunca, yüksek yetenekli siyaset ve devlet adamları ya da üstün nitelikli askerler yetiştirdikleri oldukça sık görülen bir olaydır. Türk Milleti de bu bakımdan, seçkin bir örnek oluşturur. Fakat toplumların çok değişik alanlarını kapsayan hayatlarında, asker ve devlet adamlığı nitelik ve yeteneklerini, hele köklü reformları gerçekleştirme başarısını bir bütün olarak, kendi kişiliğinde toplamış bulunan çok yönlü liderin varlığına pek az rastlanır. Atatürk, dünya tarihinde, bu müstesna kişilerden biridir.“ vurgusunda bulundu.
Atatürk’ün, inanca karşı hoş görülü olduğunu ve mütevazı olmayı kendisine düstur edindiğini ifade eden Prof. Dr. Metin, “Mustafa Kemal Paşa, devlet adamlarının söz ve davranışlarında dikkatli olmaları isterdi. O, tarihte pek çok devlet adamının yakasını bırakmayan, maceraperestlik hastalığından da pek uzaktı. Bu yüzden, hesapsız ve lüzumsuz bir tek millet ferdinin hayatını tehlikeye sokmamak davasından sonuna kadar da şaşmamıştır. Devlet adamlarının söz ve davranışlarında dikkatli olmaları gerektiğini, devletin şeref ve haysiyetini kollamaları lüzumunu inançla uygulamıştır. Mustafa Kemal Atatürk, herhangi bir kimsenin veya topluluğun tekelinde değildir. Çünkü bütün milletimizin tanıdığı ve sevdiği bir tek Atatürk vardır. O’nu sevmek, O’nu anlamak ve O’nun prensiplerini milletimizin idrakiyle örtüştürmek, milletin her ferdinin hakkı ve vazifesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 83. yılında, Türk Milletinin yüreğinde ölümsüzleşen, Atatürk’ü bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyoruz.” dedi.
Konferansın sonunda, Rektör Prof. Dr. Türkmen tarafından, Prof. Dr. Metin’e teşekkür belgesi ve hediye takdimi yapıldı.
Konferansa; Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.
‘Bilinmeyen Yönleri İle Atatürk’ konulu konferans, aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Youtube sayfasından canlı olarak da yayınlandı.

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