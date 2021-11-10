Vali Epcim, KUDAKA yönetim kurulu başkanlığını devraldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Epcim, KUDAKA yönetim kurulu başkanlığını devraldı

İHA

Vali Epcim, KUDAKA yönetim kurulu başkanlığını devraldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 138. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven tarafından ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin yapılan bilgilendirme sunumunun ardından gerçekleştirilen toplantıda; “Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı2” kapsamında yapılan mali ve teknik değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan projeler onaylandı.
2021 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında sunulan projelerin görüşülmesi sonucunda bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan beş projenin desteklenmesi kararlaştırıldı.
Toplantı sonunda bir yıldır Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Erzurum Valisi Okay Memiş, görevi Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’e devretti. 2022 yılı Kasım ayına kadar yönetim kuruluna başkanlık yapacak olan Vali Epcim, bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı Erzurum Valisi Okay Memiş’e teşekkür etti. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt Üniversitesinden ‘Bilinmeyen Yönleri İle Atatürk’ konferansı
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesinden ‘Bilinmeyen Yönleri İle ...
Bayburt’ta 10 Kasım töreni
YEREL HABERLER Bayburt’ta 10 Kasım töreni
Bayburt’ta hayırsever vatandaş tarafından 22 derslikli iki okul yaptırılacak
YEREL HABERLER Bayburt’ta hayırsever vatandaş tarafından 22 ...
Vali Epcim: “Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde minnet ve şükranla yâd ediyorum”
YEREL HABERLER Vali Epcim: “Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 83. yıl ...
Bayburt aşılamada 'sarı' kategorisine geçti
YEREL HABERLER Bayburt aşılamada 'sarı' kategorisine geçti
Bayburtlu demirci ustası ekmeğini çeyrek asırdır demir döverek kazanıyor
YEREL HABERLER Bayburtlu demirci ustası ekmeğini çeyrek asırdır ...
Bayburt’ta çiftçilere tohum dağıtıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta çiftçilere tohum dağıtıldı
MHP heyeti Bayburt’ta
YEREL HABERLER MHP heyeti Bayburt’ta
Bayburt Üniversitesinde yatay geçiş, intibak ve muafiyet işlemleri bilgilendirme toplantıları yapıldı
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesinde yatay geçiş, intibak ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.