Hava sıcaklığının 6 ila 12 derece arasında düşüşe geçtiği Bayburt ve Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Bayburt’un Demirözü ilçesinde etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. İlçenin etrafını saran dağların üst tarafları beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte hissedilir derecede hava sıcaklığında düşüş yaşanırken bazı güzergâhlarda yollarda buzlanma meydana geldi.

Erzincan’ın ise Refahiye ilçesi ile Kızıldağ ve Ahmediye Geçidinde kar yağışı etkili oldu. Kar ağaçlık alanlar ve arazide zeminde tutarken asfaltta etkili olmadı.



“Hava sıcaklığı mevsim normallerin 2 ila 4 derece altında seyredecek”

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, Doğu Anadolu’da hava sıcaklığı mevsim normallerin 2 ila 4 derece altında seyredecek.

Bölgede hava parçalı ve çok bulutlu geçecek, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görülecek. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan’da 3, Iğdır’da 4, sıfırın altında olmak üzere Bayburt ve Ağrı’da 3, Kars’ta 4, Ardahan’da 5, Erzurum’da 1 derece olarak kaydedildi.

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