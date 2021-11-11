Bayburt’ta droneli trafik denetimi

Bayburt’ta trafik ekipleri tarafından drone destekli yol denetimi gerçekleştirildi.

Ülke genelinde trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının azaltılması ve vatandaşların trafikte güven içerisinde seyretmelerini sağlamak amacıyla drone hava aracı ile etkin, sürekli ve yoğun trafik denetimleri devam etmekte. Havadan yapılan denetimlerde; şehir içi ve şehirlerarası karayollarında sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, tehlikeli şerit değiştirmemakas atma, hatalı sollama, yakın takip, kırmızı ışık ihlali ve emniyet kemeri kullanmama konusunda drone hava aracı ile trafik ekipleri tarafından il merkezinde tüm ışıklı kavşaklar ve caddelerde ve şehirlerarası yollarda Erzurum ve Trabzon yolu üzerinde yoğunlaştırılmış şekilde trafik denetimleri gerçekleştirilmekte.

Vatandaşların güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla bahse konu denetimler kapsamında Erzurum yolu güzergahında İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur’un katılımı ile drone ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerin günlük düzenli olarak şehir merkezi ve şehirlerarası yol güzergahlarında devam etmekte olduğu kaydedilerek, “Trafiğin sorun olmaktan çıktığı günlere ulaşmak dileği ile trafik konusunda emek harcayan herkese teşekkürlerimizi sunuyor, kazasız ve mutlu günler diliyoruz” denildi.

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