Öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Bayburt Üniversitesinde, ‘Milli Ağaçlandırma’ Günü dolayısıyla ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ temalı ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ programı kapsamında Bayburt Üniversitesinde, sosyal farkındalık oluşturmak ve külliye alanlarında yeşil alanları zenginleştirmek amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında, içerisinde sarıçam, huş, akçaağaç, at kestanesi, söğüt gibi türlerin yer aldığı yaklaşık 2 bin adet fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe, personel ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Bâbertî Külliyesinde gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliğine Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Genel Sekreter Nazmi Karabulut, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Bayburt Üniversitesinin çevre bilinci oluşturmak için yeşillendirmeye verdiği öneme dikkat çeken Rektör Türkmen; “Milli Ağaçlandırma Günü “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” Programı çerçevesinde Üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğe katılım sağlayan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Fidan dikmek üzere bir araya geldiğimiz etkinliğimizle; özellikle çocuklarımıza, gençlerimize çevre ve doğa bilincini aşılamayı hedefliyoruz. Ağaç sevgisini geliştirmek çevre farkındalığı oluşturmak için bu tür faaliyetlerin çok önemli olduğunu biliyoruz. Geleceğimizin umudu gençlerimizin bundan sonra da yaşadıkları yerleri ağaçlandırarak doğanın en yakın dostu kalacaklarına ve ‘Milli Ağaçlandırma’ kampanyasına her zaman destek olacaklarına da eminim.” diye konuştu.

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