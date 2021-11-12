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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oto lastikçilerin kış lastiği mesaisi başladı

İHA

Oto lastikçilerin kış lastiği mesaisi başladı

Hava sıcaklıklarının düştüğü ve soğukların hissedildiği Bayburt'ta, sürücüler kışlık lastik taktırmak için oto lastikçilerin yolunu tuttu.
Kış mevsiminin ağır geçtiği Bayburt'ta, vatandaşlar erkenden önlem alarak, aniden yağacak olan kar karşısında mağdur olmamak için kışlık lastiklerini taktırmaya başladılar. Soğuk havalardan ötürü çalışmakta zorlandığını, hava sıcaklıklarının daha da düşmeden sürücülerin lastiklerini değiştirmesini söyleyen esnaf Celil Memişoğlu, "Vatandaşlar kar yağmasını beklemesinler, kar yağınca çok soğuk oluyor, değişim yaparken çok zorlanıyoruz. Şu an havalar soğudu ama o kadar etkilemiyor. Kar yağınca inanılmaz derecede soğuk oluyor çalışırken ellerimiz üşüyor şimdi havalar biraz daha iyiyken sürücüler lastiklerini değiştirsinler" şeklinde konuştu.
Lastik değişim fiyatları 80 liradan başlıyor 150 liraya kadar çıkıyor
Lastik değişim fiyatlarının araç modeline göre değiştiğini belirten Memişoğlu, küçük araçlarda fiyatların 80100 lira arasında olduğunu, büyük araçlarda ise lastik değişim fiyatının 100150 lira arasında olduğunu kaydetti.
Sürücülerin kar yağdıktan sonra mağdur olmaması için uyarıda bulunan Memişoğlu, "Şu an yoğun olarak çalışıyoruz ama bir anda kar yağarsa işin rengi değişir. Araçlar yolda kalabilir ya da yoğunluğa göre hemen değişim yapamayız bir kaç gün sürücüler karda kışta bekleyebilir. O yüzden kesinlikle sürücüler kar yağmasını beklemeden, 1 Aralık tarihinden önce lastiklerini değiştirsinler" ifadelerini kullandılar.
"Kış lastiklerimizi taktırdık, kışı bekliyoruz"
Oto lastikçilerde lastik kuyruğunun yaşandığı bugünlerde, erkenden tedbir alarak lastikçinin yolunu tuttuğunu söyleyen sürücü Murat Okutmuş, Bayburt'ta kışın ağır geçtiğini belirterek, "Bayburt kış memleketi yüksek kesimlerde kar göründü şehir merkezine kar yağması yakındır. 1 Aralık'ta zorunlu kış lastiği yasağı geliyor biz 2025 gün öncesinden tedbirimizi aldık şimdi rahatız kış lastiklerimizi taktırdık, kışı bekliyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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