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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesi bowling hakemlik kursuna ev sahipliği yaptı

İHA

Bayburt Üniversitesi bowling hakemlik kursuna ev sahipliği yaptı

Bayburt Üniversitesi sürekli gelişen akademik yapısının yanı sıra mevcut fiziksel ve sportif altyapısıyla da spor uygulamalarına katkı sunmaya devam ediyor.
Bayburt Üniversitesi, 1112 Kasım tarihlerinde, Bâbertî Külliyesi, Kültür Merkezinde bulunan Bowling Salonunda, Türkiye Bocce, Bowling, Dart Federasyonu tarafından organize edilen “Bowling Hakemlik Kursu”na ev sahipliği yaptı. Kurs, aynı zamanda Bowling Türk Milli Takımı antrenörlüğünü de yürüten, Bayburt Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Ümit Yıldırım tarafından verildi. Farklı branş ve iş alanlarından 8 adayın katıldığı kurs sonucunda başarılı olan adaylar, Bayburt ile birlikte, Türkiye’nin farklı illerinde başlayan “20212022 Ferdi Bowling Ligi” ve sezon içerisinde yapılacak turnuvalarda görev alacaklardır.
Türkiye Bocce, Bowling, Dart Federasyonu Başkanlığını da yürüten Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Bayburt Üniversitesi olarak, sürekli gelişmekte olan altyapımız ve alanında uzmanlaşmış akademisyenlerimizle, yalnızca akademik alana değil, aynı zamanda sportif faaliyetlere de desteklerimiz devam edecektir. Bowling hakemlik kursuna katılan bütün adayları ve eğitmenimizi kutlar, kendilerine hayırlı görevler dilerim.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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