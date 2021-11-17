"En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi Bayburt’ta faaliyetlere devam ediyor

Bayburt’ta "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yapılmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla, anne duyarlılığından ve mücadelede anne desteğinden hareketle Bayburt’ta hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi faaliyetlerine devam ediyor.

“En İyi Narkotik Polisi; Anne” Projesi ile anne olan ve anne olmaya aday kadınlara uyuşturucu madde kullanmaya başlayan bireyi tanıtabilmek, bu sayede uyuşturucu madde kullanmaya başlayan bireylerin ilk safhada tespit edilmesi sağlanarak bağımlı olmaktan kurtarılmaları amaçlanmakta olup bilgilendirme faaliyetleri esnasında “En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesinin yanı sıra uyuşturucu ile mücadele aplikasyonu olan “UYUMA” uygulaması vasıtasıyla kimlik bilgileri paylaşılmadan narkotik suçlarına yönelik kolaylıkla ihbarda bulunulabileceği anlatılıyor. Çalışmalar kapsamında Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda kurum çalışanlarına yönelik bilgilendirme semineri verildi.

Öte yandan eğitim veren ekipler, sosyolojik, fiziksel ve ekonomik olarak toplumu zayıf düşüren, özellikle geleceğimizin teminatı gençlerimizi tehdit ederek geleceğimize zarar veren, terör örgütleri ve diğer suç örgütlerinin önemli bir finans kaynağı olan uyuşturucu ile topyekûn mücadelemiz kapsamında; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden şahısları adalete teslim etme çalışmalarının yanı sıra vatandaşları duyarlı hale getirerek bağımlılığın önüne geçebilmek, bağımlı hale düşmüş olanları kurtarabilmek adına bilgilendirme faaliyetlerinin de hız kesmeden devam edileceğini bildirdi.

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