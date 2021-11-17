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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitimde başarıyı artıracak projede ilk adımlar atıldı

İHA

Eğitimde başarıyı artıracak projede ilk adımlar atıldı

Bayburt Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi (BAYBAŞARI) değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Bayburt Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen proje ile ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilerin başarı seviyesinin yükseltilmesini hedefleniyor. Öğretmen ve öğrenci arasında bire bir iletişimi merkeze koyan proje kapsamında ayrıca düzenlenecek destekleme kursları ile başarı durumları takip edilecek.
Bayburt Öğretmen Evinde düzenlenen toplantıda okul yöneticileriyle bir araya gelen Vali Cüneyt Epcim, projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunup eğitim kadrolarından beklentilerini paylaştı.
Vali Epcim, Bayburt ve bölgesinin Türkiye’de insan kaynağı noktasında zengin bir coğrafya olduğunu ve bölgenin her zaman kendi nüfus ölçeğinin üstünde nitelikli bireyler yetiştirdiğini söyledi.
Bu yönüyle eğitim alanındaki değişimlerin dikkat topladığını aktaran Vali Epcim, “Eğitim camiası olarak bizler Anadolu’nun diğer bölgelerinden çok daha farklı bir değerlendirmeye tabi tutuluyoruz. En küçük başarıdaki düşüşler çok daha büyük etkiler uyandırmakta. Bu manada özellikle eğitimin akademik boyutunda ve test seviyesindeki düşüklük bizlere son derece olumsuz bir intiba olarak yansıtmakta. Son yıllarda eğitim uygulamalarında değişen koşullar var. Bu manada bir desteğe, farklı yöntemlere ihtiyacımız var” diye konuştu.
Projeyi iki yıl önce başlatmayı planladıklarını fakat pandemi nedeniyle uygulamaya geçilemediğini aktaran Vali Epcim, bu süreçte öğrenci psikolojisinin de değiştiğine vurgu yaptı. Gelinen aşamada zaman kaybına tahammül olmadığına dikkat çeken Vali Epcim, “Bayburt genelinde eğitime saygın bir yaklaşım var. Vatandaşlarımız ‘çocuklarımız okusun’ fikrinde. Bunun da yolu sınav başarısından geçmekte. Bunu kabul etmek gerek. Bazı adımlar atmak durumundayız. Küçük dokunuşlarla bu değişimi başarabiliriz. Bayburt olarak bir avantajımız var. Çok az sayıdaki öğrencimize küçük dokunuşlarla büyük fark oluşturabiliriz. Bu manada bu projeyi destekleyeceğiz. BAYBAŞARI projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Vali Epcim, “Bu bir başlangıç. Buradaki modeli seneye orta üç, orta dört, lise üç ve lise dörde uygulayarak genel başarıyı yükseltmek istiyoruz. Bu süreçte bize vereceğiniz destek için çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Toplantı proje üzerine görüş alışverişiyle sona erdi.
Toplantıya Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, şube müdürleri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

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