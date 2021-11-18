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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BAY-GÜ-KAB Bayburt’ta toplandı

İHA

BAY-GÜ-KAB Bayburt’ta toplandı

BayburtGümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında Bayburt’ta gerçekleşti.
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Belediye Meclis Üyeleri Cüneyt Keskin, Osman Nuri Tuluğ ile Bayburt ve Gümüşhane ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek yapılacak çalışmalar hususunda fikir alış verişinde bulunuldu.
Toplantıda konuşma yapan Belediye Başkanı Pekmezci birlik toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak birlik üyesi belediye başkanlarını Bayburt’ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Toplantının ardından Başkan Pekmezci misafir başkanlara şehri gezdirerek Bayburt hakkında bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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