Bayburt’ta cumartesi günü kar bekleniyor

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Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü Bayburt’ta cumartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumartesi günü 6 ilde kar yağacak. Cuma günü Kastamonu ve Bolu'da cumartesi günü ise Erzurum, Van, Bayburt, Ardahan, Kastamonu ve Hakkari'de kar yağışının hâkim olacağı öngörülüyor.

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