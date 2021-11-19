Bayburt Kalesi Kültür Yolu çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal ve Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileriyle yapım çalışmalarında sona gelinen Bayburt Kalesi Kültür Yolunda incelemelerde bulundu.

Haziran ayında başlatılan Bayburt Kalesi Kültür Yolu Projesi kapsamında tarihi dokuya uygun olarak alt yapı ve sur restorasyonu tamamlandı. Tarihi yapıya uzanan yaklaşık 500 metre uzunluğundaki yol baştan sona yenilendi. Bayburt Kalesi ışıklandırma ve çini yerleştirme çalışmalarının ardından gerçekleştirilen üçüncü etap çalışmalarda şehri kuş bakışı görecek noktalarda seyir terası ve oturma alanları oluşturuldu. Yapımının kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen Kültür Yolu üzerine yerleştirilen metin sütunlarıyla da Bayburt Kalesi’nin şehirle ilişkisi ve Dede Korkut Masallarındaki yeri anlatılacak.

Son aşamasına gelinen çalışmaları değerlendirmek üzere incelemelerde bulunan Vali Cüneyt Epcim, ile Milletvekili Fetani Battal ilgililerden bilgi aldı. Vali Epcim ile Milletvekili Battal, tarihi korumacılık ilkelerine uygun olarak bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

İncelemeler esnasında Vali Cüneyt Epcim ile Milletvekili Fetani Battal’a, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya ile parti yöneticileri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.