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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvan hastalıklarıyla mücadelede yeni uygulama 'Mikroçip'

İHA

Hayvan hastalıklarıyla mücadelede yeni uygulama 'Mikroçip'

Ev hayvanlarının Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği kapsamında Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) arasında imzalanan protokol gereği Bayburt'ta da kedi, köpek ve gelincikler kimliklendirilmeye başlandı.
Veteriner hekimler gözetiminde deri altına yerleştirilen mikroçip sayesinde hayvanların hareketlerinin takibi gözlemlenerek kuduz hastalığı başta olmak üzere birçok hayvan hastalıkları bu uygulamayla takip edilebilecek. Erken ve etkin müdahalenin amaçlandığı mikroçip uygulamasında, veteriner hekim tarafından hayvan için yeni pasaport düzenlenerek, hayvanın mikroçip numarası veri tabanına kaydediliyor. Sisteme kayıtlı hayvanın kaybolması halinde durumu il veya ilçe müdürlüğüne bildiren evcil hayvan sahipleri, kayıp hayvanını mikroçip sayesinde bulabilecek.
Öte yandan imzalanan protokol çerçevesinde sahipli köpeklerin bu yıldan itibaren, sahipli kedi ve gelinciklerin ise 2022 yılından itibaren kimliklendirilerek, kayıt altına alınması zorunlu olacak.
Bayburt'ta da kimliklendirilmesi yapılan hayvanların sahiplerine gerekli bilgileri aktaran veteriner hekimler, mikroçip uygulamasının hayvan sağlığı açısından hiçbir sorun yaratmadığını belirterek, kimliklendirmenin önemine vurgu yaptılar. Yeni doğan hayvanların 3 aydan sonra mikroçip taktırma işleminin yapılacağını söyleyen Veteriner Hekim Kürşad Yıldız, barınaktan ya da sokaktan alınarak sahiplenilen hayvanlara da mikroçip takılabileceğini kaydetti. Mikroçip uygulamasıyla ev hayvanlarının kaydının sisteme yapılarak düzenli olarak aşı takibinin yapılacağını vurgulayan Yıldız, ev hayvanı bulunan herkesin tarım il ve ilçe müdürlüklerine giderek, hayvanını sisteme kayıt etmeleri çağrısında bulundu.

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