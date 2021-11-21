Bayburt Özel İdarespor, İnegölspor'a kendi evinde 1-0 mağlup oldu

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TFF 2. Lig ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor, ligin 14’üncü haftasında İnegölspor’u konuk etti. Oynana maçta İnegölspor, Bayburt Özel İdarespor’u 10 mağlup etti.

TFF 2. Lig takımlarından Bayburt Özel İdarespor, ligin 14'ncü haftasında Gençosman Stadyumu'nda İnegölspor'u konuk etti. Necati Selçuk Şahin, Levent Yeşilyurt, Furkan Ulu üçlüsünün yönettiği maç, saat 13.00'da başladı.

22'nci dakikada köşe vuruşu kullanan konuk takım, topu kaleyle buluşturamazken, topun yeniden oyuna dönmesiyle İnegölsporlu oyuncu İbrahim Sürgülü, orta sahadan çektiği şutla golü atan isim oldu. İnegölspor 22'nci dakikada attığı golle 10 üstün hale geldi. 31'nci dakikada etkili bir şekilde gelen İnegölspor, ikinci gole yaklaşmışken top Bayburtsporlu kalecinin kucağında kaldı. Konuk takım, 2'nci gol şansını iyi değerlendiremedi. 42'nci dakikada serbest vuruş kazanan sarısiyahlı ekip topu direk üstünden dışarı gönderdi. Bayburtspor'un geriye düştüğü ilk yarı İnegölspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçta, İnegölspor teknik direktörü Şaban Yıldırım itiraz seslerini yükselterek sarı kart gördü. 51'nci dakikada Bayburtspor kalesini yoklayan İnegölspor'un topunu Kaleci Zülküf Özer yumruklayarak, dışarı çıkardı. İnegölspor'un baskılı oynayarak 2'nci golü aradığı maçta skor değişmedi. 5 dakika uzatma verilen müsabakada durum İnegölspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Ligin 15'nci haftasında Bayburt Özel İdarespor, deplasmanda Niğde Anadolu Fk ile karşılaşacak.

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