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Bayburt’un yüksek kesimlerinde soğuk hava etkili oldu

İHA

Bayburt’un yüksek kesimlerinde soğuk hava etkili oldu

Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak kaydedilirken yüksek kesimlerde eksi 10’u buldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü sorumluluğu alanında bulunan iller arasındaki Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 3 derece olarak kaydedildi.
Yüksek kesimlerde dağların zirvesinde karın bulunduğu Bayburt Trabzon sınırındaki köy ve yaylalarda ise soğuk hava daha fazla etkili oldu. Su birikintilerinin buz tuttuğu, çatılarda saçakların oluştuğu Dumlu köyünde dışarı salınan koyun sürüsü adeta beyazla bütünleşti.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’da hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgede gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi görülecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan'da 8, Ağrı'da 5, Iğdır ve Erzincan'da 1, Bayburt’ta 3 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Erzincan ve Iğdır'da 12, Ağrı'da 10, Bayburt, Erzurum ve Ardahan'da 9, Kars'ta 8 derece olacağı öngörülüyor.

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