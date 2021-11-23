Bayburt’ta ‘Kültür Akademisi’ konferansları başladı

Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Milli Türk Talebe Birliği Bayburt Şubesi ile Bayburt Üniversitesi İdeal Gençlik Öğrenci Topluluğu tarafından organize edilen ‘Kültür Akademisi’ konferansları başladı.

22 Kasım14 Aralık 2021 tarihlerinde Bayburt Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Kültür Akademisi konferanslarının ilk gününe konuşmacı olarak MTTB Genel Başkanı, Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel katıldı. Programın başında, Kültür Akademisi ile ilgili açıklamada bulunan MTTB Bayburt Şubesi Başkanı Mehmet Asif Alan, desteklerinden dolayı Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve ekibine teşekkürlerini iletti. Başta gençler ve öğrenciler olmak üzere tüm Bayburt halkını Kültür Akademisinden istifade etmeye davet etti.

Bayburt’un milli ve manevi değerlere önem veren bir şehir olduğunu dile getiren Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Üniversitenin de bu milli ve manevi değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hususunda her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti. Bayburt Üniversitesi olarak, ‘Kültür Akademisi’ çalışmalarına destek olmaktan dolayı mutluluğunu belirterek, MTTB Genel Başkanı, İsmail Emrah Karayel’e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Bayburt Üniversitesi çatısı altında böyle bir organizasyonda bulunmaktan dolayı heyecanını belirten Bayburt Milletvekili Fetani Battal ise programın düzenlenmesinde emeği geçen başta Bayburt Üniversitesi Rektörü Türkmen olmak üzere, MTTB Bayburt İl teşkilatına teşekkür etti.

Bâbertî Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen konferansta, Dr. Karayel tarafından “Sivil Toplum ve Türkiye’nin Geleceği” konulu bir sunum gerçekleştirildi. 1916'da kurulan Milli Türk Talebe Birliği’nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olduğuna değinen Genel Başkan Karayel, Geleceğin Türkiye’sine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, bu kapsamda sivil toplum çalışmalarının önemi hakkında açıklamalarda bulundu. Kültür Akademisi çalışmalarına desteklerinden dolayı Bayburt Üniversitesi Rektörü Türkmen’e ve ekibine teşekkür etti.

Program, ödül takdimi ve toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi.

Programa; AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ve Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, MTTB Bayburt Şubesi Başkanı Mehmet Asif Alan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Kültür Akademisi’ konferansları; Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in “Spor ve Kültür” (30 Kasım 2021 Salı, Saat 15.00), Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevhit Ayengin’in “İslam ve İnsan Hakları” (3 Aralık 2021 Cuma, Saat 15.00), Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu’nun “İlme ve İlim Erbabına Bakışımız” (10 Aralık 2021 Cuma, Saat 15.00) ve 26. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “1916 Yılından Günümüze Milli Türk Talebe Birliği ve Gençlik” (14 Aralık 2021Salı,Saat 15.00) sunumlarıyla devam edecek.

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