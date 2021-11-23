Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 16 bin 219 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye genelinde eylül ayında 85 bin 691 adet yeni taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Bayburt'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 16 bin 219 oldu.

Erzurum'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 123 bin 449, Erzincan'da ise 63 bin 109 olarak belirlendi. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,8'ini otomobil, %22,8'ini motosiklet, %15,4'ünü kamyonet, %7,0'ını traktör, %2,9'unu kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %7,9 azaldı Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda %27,1, kamyonda %19,2, kamyonette %15,6 artarken minibüste %46,9, motosiklette %27,6, otobüste %12,2, traktörde %10,3 ve otomobilde %2,1 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %25,1 azaldı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda %12,7, motosiklette %5,6, traktörde %3,9, özel amaçlı taşıtlarda %3,8 artarken otomobilde %38,6, minibüste %21,0, kamyonette %17,0 ve otobüste %13,5 azaldı.

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