Vali Cüneyt Epcim: “Öğretmenlerimiz, yeni nesiller için adeta bir yol gösterici, birer rehber gibidir”

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Öğretmenlerimiz, yeni nesiller için adeta bir yol gösterici, birer rehber gibidir” dedi.

Vali Epcim mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Emek, özveri, sabır ve hoşgörü anlayışıyla görev yapan, öğreten ve öğrenen arasında güven ve sevgi bağları kuran Öğretmenlerimiz, yeni nesiller için adeta bir yol gösterici, birer rehber gibidir. Öğretici kimliğiyle yeni kuşakları bilgi ve beceriyle donatıp yetiştiren öğretmenlerimiz, üstlendikleri bu kutsal görev dolayısıyla her toplumda özel ve saygın bir konuma sahiptir.

Sevgi, sabır ve hoşgörü timsali olan öğretmenlerin, birikimleri, duruşu, olumlu ve örnek davranışları ile çocukların ve gençlerin yarınlara hazırlanmasında önemi hiç bir zaman göz ardı edilemez. Milletleri kurtaranlar öğretmenlerdir. Öğretmenden yoksun bir millet henüz millet olma kabiliyetine erişememiştir. Her bireyin yetişmesinde büyük rol üstlenen, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç beyinlere işleyip, onları geleceğe hazırlama konusunda her türlü fedakârlığı gösteren de öğretmenlerdir.

Öğretmenliğin konusu bu bağlamda, doğrudan doğruya insandır. İnsana, onun gerçek değer ve kabiliyetlerine, ruh dünyasının derinlik ve enginliğine ulaşıp aydınlık yollara sevk eden, marifet ve fazilet sahibi saygıdeğer Öğretmenlerimiz, ülke olarak sağlam nesiller yetiştirme hedefimizin teminatıdır.

Bu vesileyle Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, kendilerine görevlerinde üstün başarılar diliyorum.”

