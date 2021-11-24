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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Pekmezci, öğretmenleri unutmadı

İHA

Başkan Pekmezci, öğretmenleri unutmadı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve kentteki çeşitli okullara ziyaretlerde bulundu.
Ziyaretlerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile başlayan Başkan Pekmezci daha sonra Bayburt Lisesi, Bayburt Ortaokulu, Şair Zihni İlkokulu ve Kızılay Nazlı Şentürk Ana Okulu’nu ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaretinde İl Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile bir süre sohbet eden Başkan Hükmü Pekmezci, eğitim camiasının öğretmenler gününü tebrik etti.
Daha sonra okul ziyaretlerine başlayan Başkan Pekmezci buralarda Bayburt Lisesi Müdürü Halil İbrahim Arslan, Bayburt Ortaokulu Müdürü Mahir Pamukçu, Şair Zihni İlkokulu Müdürü Enver Dağtekin, Kızılay Nazlı Şentürk Ana Okulu Müdürü Serap Şeker ve bu okullarda görevli öğretmenlerle bir araya geldi.
Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Başkan Pekmezci, kendisinin de bir öğretmen olduğunu ifade ederek, yıllarca hizmet ettiği bu camianın bir parçası olmaktan her zaman mutluluk duyduğunu söyledi. Kendilerinin görev yaptıkları zamanlardan bahseden Başkan Pekmezci genç öğretmenlere tecrübelerini anlattı.
Ziyaret esnasında öğretmenlere Bayburt Belediyesi’nden bir istekleri olup olmadığını soran Başkan Pekmezci, gelen talepleri not aldı. Başkan Pekmezci daha sonra öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayarak ziyaretlerini sonlandırdı.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda da şu ifadelere yer verdi:
“Öğretmenlerimiz, güzeli ve her alanda yenileşmeyi savunan, ülkemizin teminatı çocuklarımızı büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren, geleceğimizin dönüşüm mimarlarıdır. Öğrencilerinin gözünde de kendilerini geleceğe hazırlayan öğretmen, ana ve baba kadar değerlidir, kutsaldır.
Tabiki, her nimetin bir külfeti vardır kaidesince bu durum öğretmenlerimize, çok özel ve büyük bir sorumluluk da yüklemektedir.
Bu sorumluluk; Geleceğimizin bizatihi kendisi olan çocuklarımızı en iyi şekilde ve çağdaş donanımlarla bezerken, en zor koşullarda dahi, ülkesine ve milletine olan bağlılık ve hizmet anlayışından kopmadan, erdemli, hoşgörü sahibi, fedakâr ve insani değerlere bağlı, araştırmayı ilke edinmiş bireyler olarak hayata hazırlamayı gerektirmektedir.
Bu onurlu meslekte yıllarca hizmet etmiş biri olarak, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum.”

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