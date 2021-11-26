Bayburt Üniversitesinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Programları Proje Yazma Eğitimleri tamamlandı.

Proje ve bilimsel yayın sayısında sürdürülebilir bir artış hedeflenen Bayburt Üniversitesinde, öğretim elemanlarına yönelik proje yazma eğitimleri verildi. Bayburt Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje Destek Birimi tarafından verilen eğitimler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül yürütücülüğünde organize edildi.

Bayburt Üniversitesi öğretim elemanları Doç. Dr. Bünyamin Alım, Dr. Öğr. Üyesi Galip Yılmaz ve Öğr. Gör. Dr. Hümeyra İspirli tarafından verilen eğitimler Bâbertî Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda yapıldı.

Eğitimler kapsamında Öğr. Gör. Dr. İspirli tarafından proje nedir, araştırma projelerinin temel bölümleri nelerdir ve nasıl yazılmalıdır, bilimsel proje neden hazırlanmalıdır, projenin kalite kontrolü nasıl yapılmalıdır, proje yazmaya nereden başlanmalıdır, TÜBİTAK projelerinde başarıya ulaşmanın ip uçları; Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz tarafında 1002 Hızlı Destek Programı, 2209A ve B Üniversite Öğrencilerini Destekleme Programı, yararlanılması gereken üst politika belgeleri ve analizleri; Doç. Dr. Alım tarafından ise bilimsel araştırma adımları, yürütme aşamaları bu aşamalarda karşılanan sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgiler verildi.

Programın sonunda Doç. Dr. Alım tarafından, katılımcıların soruları da cevaplandırıldı.

Eğitim programı, aynı zamanda Bayburt Üniversitesinin Youtube sayfasından canlı olarak da yayınlandı.

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