Yakupabdal Tabiat Parkı işletmecilik işinin sözleşmesi imzalandı

Orman ve Şu İşleri Bakanlığı tarafından 2014 yılında tabiat parkı ilan edilen ve 208 hektar alanı kapsayan Yakupabdal Tabiat Parkı’nda işletmecilik işinin sözleşmesi imzalandı.

Yakup Abdal Tabiat Parkı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce uygulanan Peyzaj Uygulama Projesi ile doğaseverlerin uğrak mekânlarından biri haline geliyor. Doğa harikası park Bayburt ili Demirözü ilçesi Yakupabdal köyü sınırları içerisinde bulunmakta olup kente yaklaşık 50 kilometre, Demirözü’ne ise 20 kilometre mesafede bulunuyor.

DKMP 13. Bölge Müdürlüğü imzalanan sözleşme ile ilgili açıklamada bulunarak, “Müdürlüğümüze bağlı, Bayburt İl sınırları dâhilinde yer alan, Yakupabdal Tabiat Parkı’nın işletmecilik işi sözleşmesi imzalandı. Ayrıca, DKMP 13. Bölge Müdürü Okan Gün, Bayburt İl Müdürü Alparslan Katırcı ve müstecir ile birlikte parkta incelemelerde bulunuldu” denildi.

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