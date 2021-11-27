Bayburt’ta sabah saatlerinde sis etkili oldu

Bayburt’ta sabah saatlerinde soğuk hava ve sis etkili oldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis sürücülere zor anlar yaşattı. Araç sürücüleri trafikte güçlükle ilerleyebildi. Görüş mesafesisin yer yer 10 metreye düştüğü Bayburt’ta trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Kentin simgesi olan Bayburt Kalesinin siste kaybolduğu gözlemlendi.

Öte yandan Bayburt’un Demirözü ilçesi ve kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar, Erzincan Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde de etkili oldu. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ve kontrollü seyretmeleri hususunda uyardı. Ağır tonajlı araçların zincir takarak ilerlemeye çalıştıkları gözlendi.

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