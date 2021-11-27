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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta kayıp genç adamın cesedi Demirözü Barajında bulundu

İHA

Bayburt’ta kayıp genç adamın cesedi Demirözü Barajında bulundu

Bayburt’un Demirözü ilçesinde kayıp olarak aranan evli ve 1 çocuk babası şahsın cesedi bugün Demirözü Barajında bulundu.
Rize ve Erzurum’dan sevk edilen AFAD’a bağlı su altı arama ve kurtarma ekibi dalgıçların dün gün boyu Demirözü Barajında arama yaptıkları Recep Kaya (35) isimli şahsın cesedine bugün ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Recep Kaya (35) isimli şahsın Demirözü ilçesinde kayıp olduğuna dair ihbar güvenlik güçlerine yapıldı. Bunun üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Şahsın Demirözü Barajına düşmesi ihtimaline karşı bölgeye Rize ve Erzurum’dan AFAD’ın su altı arama ve kurtarma ekibi dalgıçlar sevk edildi. Güvenlik güçleri karadan ve drone'la havadan arama çalışması yaparken dalgıçlarda baraja daldı.
Dün yapılan su altı taramasında herhangi bir bulguya rastlanmazken şahsa ait araç, ceketi ve telefonu jandarma ekiplerince baraj kıyısında bulundu.
Bugün yapılan çalışmalarda ise Recep Kaya’nın cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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