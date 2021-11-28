Bayburt’ta yılın öğretmeni Elif İslam Erel oldu

Bayburt Kaleardı 75. Yıl İlkokulunda sınıf öğretmeni olan Elif İslam Erel Bayburt’ta 'Yılın Öğretmeni' seçildi. Bayburt Kaleardı 75. Yıl İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Elif İslam Erel, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ev sahipliğinde gerçekleştirilen törenlerde, 81 ilin yılın öğretmeni arasında Bayburt’u temsil etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tertip edilen öğrencilerinin hayatını değiştiren, eğitimde üstün başarı göstermiş, fedakârlıkları ve özel nitelikleriyle farklılıklar ortaya koymuş ‘Mesleki Çalışmalarıyla Öne Çıkan Öğretmenler’ programında, Bayburt Kaleardı 75. Yıl İlkokulunda sınıf öğretmeni olan Elif İslam Erel 'Yılın Öğretmeni’ oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Değerlendirme Komisyonu tarafından mesleki çalışmalarıyla farkındalık oluşturan, çevresiyle iyi ilişkiler geliştirerek toplum tarafından takdir edilen, gerçekleştirdiği faaliyetler ile hem mesleki çevresinin hem de çocukların kaliteli çalışmalara erişimine katkı sunan, görev aldığı projelerle ve komisyon görevleriyle hem yerelde hem de ulusal çapta eğitime katkı sunduğu belgelenen öğretmenler başarılarından dolayı tebrik edildiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve 81 ilden öğretmenleri kabul etti.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerle buluşmasında yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir yanındaki meslektaşlarını temsilen Öğretmenler Günü etkinliklerine katılan öğretmenlerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda gerçekleştirilen programda sanatçı Aylin Şengün Taşçı'nın seslendirdiği eserleri Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğretmenler dinledi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sanatçıları öğretmenler için sahne aldı.

Elif İslam Erel, kimdir?

1978 yılında Trabzon’un Araklı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Araklı’da tamamladı. 2001 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesinde Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2001 yılında Bayburt Maden İlkokuluna sınıf öğretmeni olarak atandı. Elif İslam Erel 2004 yılından itibaren Kaleardı 75. Yıl İlkokulunda görev yapmaktadır. Ulusal ve Uluslararası e Twinning Projeleri bulunmaktadır.

Elif İslam Erel evli ve iki çocuk annesidir.

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