Bayburt’ta 2021 Ekim ayında ihracat gerçekleşmedi

Bayburt’ta 2021 Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat gerçekleşmezken, ithalat 16 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Ekim ayı Dış Ticaret İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 20,1, ithalat yüzde 12,8 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 20 milyar 792 milyon dolar, ithalat yüzde 12,8 artarak 22 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OcakEkim döneminde ihracat yüzde 33,9, ithalat yüzde 22,5 arttı. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı OcakEkim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artarak 181 milyar 673 milyon dolar, ithalat yüzde 22,5 artarak 215 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 19,8, ithalat yüzde 5,9 arttı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Ekim ayında yüzde 19,8 artarak 16 milyar 410 milyon dolardan, 19 milyar 659 milyon dolara yükseldi. Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5,9 artarak 15 milyar 611 milyon dolardan, 16 milyar 533 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ekim ayında 3 milyar 126 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 13,0 artarak 36 milyar 193 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 118,9 oldu.

Dış ticaret açığı Ekim ayında yüzde 40,1 azaldı. Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,1 azalarak 2 milyar 399 milyon dolardan, 1 milyar 438 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ekim ayında yüzde 87,8 iken, 2021 Ekim ayında yüzde 93,5'e yükseldi.

Dış ticaret açığı OcakEkim döneminde yüzde 15,9 azaldı. OcakEkim döneminde dış ticaret açığı yüzde 15,9 azalarak 40 milyar 275 milyon dolardan, 33 milyar 860 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 OcakEkim döneminde yüzde 77,1 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 84,3'e yükseldi.

Ekim ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,0 oldu. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Ekim ayında imalat sanayinin payı yüzde 95,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

OcakEkim döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

Ekim ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 79,4 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Ekim ayında ara mallarının payı yüzde 79,4, sermaye mallarının payı yüzde 12,0 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,6 oldu.

İthalatta, 2021 OcakEkim döneminde ara mallarının payı yüzde 76,9, sermaye mallarının payı yüzde 13,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,5 oldu.

Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 692 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 306 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 223 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 131 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 104 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1'ini oluşturdu.

OcakEkim döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 789 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 836 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 895 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 202 milyon dolar ile İtalya ve 8 milyar 757 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı. Ekim ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 525 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 434 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 509 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 58 milyon dolar ile ABD, 945 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,1'ini oluşturdu.

OcakEkim döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 26 milyar 61 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 22 milyar 611 milyon dolar ile Rusya, 17 milyar 876 milyon dolar ile Almanya, 10 milyar 515 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 306 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,1'ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 2,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,2, ithalat yüzde 1,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 24,3, ithalat yüzde 15,9 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 2,7 oldu. Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ekim ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,0'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,7'dir. OcakEkim döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6'dır. OcakEkim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,9'dur.

Ekim ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 72,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,8'dir. OcakEkim döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,3'tür. OcakEkim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,7'dir.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ekim ayında 19 milyar 831 milyon dolar oldu. Özel ticaret sistemine göre, 2021 yılı Ekim ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,7 artarak 19 milyar 831 milyon dolar, ithalat yüzde 15,3 artarak 21 milyar 599 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 23,4 azalarak 2 milyar 309 milyon dolardan, 1 milyar 769 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ekim ayında yüzde 87,7 iken, 2021 Ekim ayında yüzde 91,8'e yükseldi.

İhracat 2021 yılı OcakEkim döneminde 172 milyar 303 milyon dolar oldu. Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı OcakEkim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 artarak 172 milyar 303 milyon dolar, ithalat yüzde 23,0 artarak 207 milyar 342 milyon dolar olarak gerçekleşti. OcakEkim döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,8 azalarak 40 milyar 192 milyon dolardan, 35 milyar 39 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 OcakEkim döneminde yüzde 76,2 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 83,1'e yükseldi.

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