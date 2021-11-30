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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesinde öğrenci konseyi seçim süreci başladı

İHA

Bayburt Üniversitesinde öğrenci konseyi seçim süreci başladı

Bayburt Üniversitesinde, öğrencilerin temsil haklarının korunması ve üniversite yönetimi ile idari ve sosyokültürel alanlardaki ilişkilerin takip edilmesi amacıyla kurulan öğrenci konseyi ile öğrenci temsilcisi seçimleri başladı.
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği hükümleri gereğince öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi için 20212022 akademik yılı Bayburt Üniversitesi öğrenci konseyi ve öğrenci temsilcisi seçimleri, Rektörlüğün onayı ve desteği ile yapılıyor.
Gerçekleştirilen seçim sürecinde önce fakülteler, meslek yüksekokulları ve lisansüstü eğitim enstitüsü tarafından başvuruları alınan adaylar arasından birim temsilcileri seçilecek. Oylamalar sonunda seçilecek olan birim temsilcileri tarafından ise öğrenci konseyi başkanı seçimi gerçekleştirilecek.
Bayburt Üniversitesinin tüm akademik birimlerinde kurulan seçim sandıklarını yerinde ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, yetkililerden bilgi alarak aday öğrencilerle sohbet etti. Demokratik ortamda yapılan ve yoğun ilgi gören sürecin başarılı bir şekilde nihayete ermesini dileyen Rektör Türkmen; seçimlere giren öğrencileri tebrik ederek, başarılar diledi. İlgili yönetmelik ve yönerge çerçevesinde, adil ve şeffaf bir şekilde yürütülen öğrenci temsilciliği seçimlerinin öğrenciler ve Bayburt Üniversitesi adına hayırlı olması temennisinde bulundu.

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