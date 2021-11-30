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Kent Müzesi ve Aydıntepe Yeraltı Şehri için 2 milyon liralık sözleşme imzalandı

İHA

Kent Müzesi ve Aydıntepe Yeraltı Şehri için 2 milyon liralık sözleşme imzalandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı2 kapsamında destek almaya hak kazanan “Geçmişten Günümüze Bayburt” ile “Aydıntepe Yeraltı Şehri Fizibilite Çalışması” projelerinin sözleşmeleri imzalandı.
Sözleşme doğrultusunda “Geçmişten Günümüze Bayburt” projesi kapsamında Bayburt’ta eski Kız Meslek Lisesi binası restore edilip Kent Müzesi olarak hizmete açılacak. Tarihi binanın bu sayede yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması sağlanırken aynı zamanda müzede yer alacak eserlerin de teşhir ve tanzim planları oluşturulacak. Toplam bütçesi 1 milyon 866 bin lira olan projenin yüzde 75’i KUDAKA tarafından karşılanacak. Bir diğer önemli çalışmayı sözleşmeye bağlayan “Aydıntepe Yeraltı Şehri Fizibilite Çalışması” projesiyle de yer yer yaşanan çökmeler nedeniyle 4 yıldır ziyarete kapalı olan Aydıntepe Yeraltı Şehri’nin restorasyonuna yönelik fizibilite raporu hazırlanacak. Toplam bütçesi 199 bin lira olan projenin tamamı KUDAKA tarafından karşılanacak.
Sözleşme imza töreninde konuşan Vali Cüneyt Epcim, daha önce ajans tarafından desteklenmesi uygun görüldüğü açıklanan 2 projenin sözleşmesini imzalamak üzere bir araya geldiklerini söyledi. Her iki projenin de Bayburt açısından oldukça önemli çalışmalar olduğunu belirten Vali Epcim, “Bunlardan ilki Aydıntepe Kaymakamlığı tarafından hazırlanan Aydıntepe Yeraltı Şehri Fizibilite Çalışması projesi. Ayrıca şu an çok yoğun bir şekilde üzerinde çalıştığımız Bayburt Kent Müzesi Uygulama projesi ‘Geçmişten Günümüze Bayburt’ destek sözleşmesini de bugün imzalamış olacağız.” dedi.
Her iki projenin Bayburt’a hayırlı olmasını temenni eden Vali Epcim, yoğun bir çalışma dönemiyle Bayburt’ta yer altı şehrinin turizme kazandırılması ile kent merkezinde restorasyonu devam eski kız meslek lisesi binasının müzeye dönüştürülmesini sağlamış olacaklarını kaydetti.
Vali Epcim, destekleri dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri’ye teşekkürlerini iletti.
Vali Epcim’in konuşmasının ardından projelerin uygulanmasını karara bağlayan “Geçmişten Günümüze Bayburt” ile “Aydıntepe Yeraltı Şehri Fizibilite Çalışması” projelerinin sözleşmeleri imzalandı.
İmza Törenine Aydıntepe Kaymakamı Bayram Yıldız, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Köylere Hizmet Götürme Birliği Mali Sorumlusu Erkan Karakoyun ile proje uzmanları katıldı.

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